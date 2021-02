Een grillroom op de Noordkade in Spijkenisse is dinsdagavond overvallen. Twee mannen kwamen rond 19:00 uur het restaurant binnen en dreigden met een vuurwapen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens de politiewoordvoerder is het onduidelijk of geld is buitgemaakt. Twee mannen zijn aangehouden. Hun leeftijd is onbekend.