Het weer van woensdag: alweer een natte dag

Vandaag is het bewolkt en in de loop van de ochtend krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met flinke perioden met regen. Het wordt een graad of 10 en de zuid-zuidwestenwind waait matig.

Vanmiddag wordt de wind eerst veranderlijk en later westelijk. Vanavond is het bewolkt en regenachtig, later op de avond wordt het vanuit het westen droog. In de nacht volgen enkele opklaringen. De temperatuur zakt naar 5 graden.

Vanavond staat er nog een matig tot krachtige westenwind, vannacht waait er een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Morgen toont het weer vriendelijker met af en toe zon en blijft het vrijwel droog. Bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind loopt de temperatuur in de middag op naar 10 graden.

VOORUITZICHTEN:

Op vrijdag, in het weekend en begin volgende week is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Vanaf zondag valt de neerslag ook als natte sneeuw of sneeuw. Het wordt geleidelijk kouder met in de middag een temperatuur dalend naar 2 graden op maandag. In de nacht naar maandag gaat het licht vriezen. Op dit moment is het lastig aan te geven hoe koud het gaat worden omdat de vorstgrens mogelijk ergens boven ons land komt te liggen.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 1 en 10 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,6 graden en de minimumtemperatuur 1,0 graden. Er valt gemiddeld 25,2 mm neerslag.