Koninklijke Horeca: routekaart is doodvonnis voor merendeel van de sector

Volgens KHN-directeur Robèr Willemsen - zelf eigenaar van verschillende horecazaken in Rotterdam en Berkel en Rodenrijs - had de overheid beloofd om voor de publicatie van een nieuwe routekaart met de sector te overleggen. Maar dat is niet gebeurd. "KHN laat het hier absoluut niet bij zitten. We eisen spoedoverleg met het kabinet om tot structurele verbeteringen van de routekaart te komen."

In de routekaart mogen restaurants pas weer gedeeltelijk gasten ontvangen als het risiconiveau teruggaat van "zeer ernstig" naar "ernstig". Cafés mogen pas weer open voor publiek bij "zorgelijk". Nachtclubs en discotheken moeten bij alle risiconiveaus dicht blijven.

KHN wil dat de horeca dezelfde positie krijgt als winkels.