Ernst Kuipers: verleng de avondklok

"Het is een heel complexe situatie", zei de topman van het Erasmus MC in Rotterdam dinsdagavond in het tv-programma Op1. "Mensen zien dat ook: besmettingen gaan naar beneden, het aantal patiënten met covid-19 in de ziekenhuizen neemt heel langzaam iets af. Maar tegelijkertijd zien we dat de Britse variant heel snel de overhand neemt."

Volgens Kuipers toont dat aan dat het met de huidige maatregelen eigenlijk niet lukt om de opmars van de Britse variant te stoppen.

Het kabinet heeft nog geen beslissing genomen over verlenging van de avondklok en wacht nog op een advies daarover van het Outbreak Management Team (OMT). Dat wordt eind deze week verwacht.