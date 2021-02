'Schade Beijerlandselaan rond 300 duizend euro'

De schade na de rellen op de Beijerlandselaan in Rotterdam ligt tussen de kwart miljoen en 300 duizend euro. Dat heeft burgemeester Aboutaleb woensdag gezegd op Radio Rijnmond.

De straat op Rotterdam-Zuid was begin vorige week het toneel van ernstige ongeregeldheden. Jongeren keerden zich tegen de politie, stichtten branden en plunderden winkels.

Bij de rellen werden 56 mensen opgepakt. De eerste relschopper is inmiddels veroordeeld voor plunderen. Hij moet een maand de cel in voor het stelen van een zakje M&M's, viltstiften en een petje van winkelketen Zeeman.

De gemeente Rotterdam maakt later deze week bekend op welke financiële steun e getroffen ondernemers kunnen rekenen. Aboutaleb waarschuwt intussen voor steunacties van oplichters. Zo bleek een crowdfundingsactie voor een winkel in sportsupplementen helemaal niet bedoeld om de eigenaar te steunen. Het ging om een nepaccount. Tip van Aboutaleb: "Als je een ondernemer wilt helpen, neem dan even contact met hem op."