Eerste club meldde zich al voor Dirk Kuyt

Nu Dirk Kuyt niet als trainer bij Feyenoord aan de slag gaat, is het de grote vraag waar de toekomst van de Katwijker dan wel ligt. Nu het nieuws naar buiten is gekomen dat hij beschikbaar is, zal het een kwestie van tijd zijn voordat Kuyt ergens als hoofdtrainer aan de slag gaat. De eerste aanbieding heeft hij al afgewezen.

Toen FC Dordrecht na het ontslag van Harry van den Ham op zoek was naar een nieuwe trainer werd Dirk Kuyt al gepolst voor het hoofdtrainerschap aan De Krommedijk. Uiteindelijk zag de oud-spits daar van af. Het geeft wel aan dat er zeker interesse is in Kuyt als trainer.

"Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen," zegt Kuyt over Feyenoord. "Maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel." Dat gevoel leidde hem dus niet naar De Krommedijk, omdat Kuyt hoger in zet dan de club in de onderste regionen van het Nederlandse profvoetbal.

Keert Kuyt inderdaad ooit nog terug bij Feyenoord?

Of de wegen van Feyenoord en Kuyt, waar het een rol als hoofdtrainer betreft, inderdaad ooit nog gaan kruisen, valt te bezien. Als hij elders succesvol blijkt als hoofdtrainer is het natuurlijk een logische connectie. Maar als dit niet het geval is, is het zeker geen één-tweetje meer dat Kuyt ooit trainer in De Kuip wordt. Ondanks eerdere beloftes door de vertrokken technisch directeur Martin van Geel.

Al tijdens zijn trainerschap bij het onder 19-team was er kritiek op Kuyt. Binnen en buiten de organisatie. Clubicoon Willem van Hanegem liet zich ontvallen te vinden dat Kuyt teveel met andere dingen bezig zou zijn. Iets wat de Katwijker later weerlegde.

Het draagvlak voor Kuyt - de speler die Feyenoord op legendarische wijze weer hielp aan zijn eerste landstitel in 18 jaar - om trainer te worden werd niet (meer) breed gedragen. Als de dinsdag aangekondigde breuk niet een permanente is, zal er eerst nog het nodige lijmwerk plaats moeten vinden.