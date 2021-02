Te koop: Museum over de capitulatie van Nederland in Rijsoord

Ooit wel eens een museum willen kopen? Dan heb je nu de kans. Het Museum Johannes Postschool, beter bekend als het Capitulatiemuseum in Rijsoord bij Riddderkerk, staat te koop. Eigenaar Ad Los is wel duidelijk over de koper: "Die moet wel het museum voortzetten."

In het museum aan de Rijksstraatweg wordt niet een van de hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis behandeld. In het schoolgebouw werd op 15 mei 1940 de Nederlandse capitulatie getekend, een dag na het bombardement van Rotterdam.

Naast een grote zaal - waarin de exacte opstelling van alle deelnemers die aanwezig waren bij het tekenen van de capitulatie is nagebouwd - is er tegenwoordig meer te zien. Zo is er een opgegraven Lancaster-bommenwerper herbouwd, waarin je kunt zien hoe een vlucht van en naar Duitsland in de Tweede Wereldoorlog ging.

"Er wordt wel gekscherend gesproken over de 80-urige oorlog", legt Ad Los over de meidagen 1940 uit. "Maar het is wel degelijk een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis."

'Zonder cent subsidie'

Los vond het zo belangrijk dat hij de afgelopen 25 jaar zijn ziel, zaligheid en geld in het museum stak. "Het ziet er nog perfect uit", zegt Los als een bijna volleerd makelaar. "En dat zonder een cent subsidie. Maar ik ben inmiddels bijna 72 en ik moet toch vooruitkijken."

Een gespecialiseerd makelaarsbedrijf heeft het museum op Funda gezet. De prijs is op aanvraag, maar het museum moet zo'n 2,5 tot 3 miljoen euro opleveren. "Maar toch hebben al aardig wat partijen zich gemeld voor het pand", gaat Los verder. "Meer dan vijf in ieder geval en dat is eigenlijk wel een geruststelling.

Eerste keus Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk krijgt de eerste keus om het museum over te nemen. Die partij is het eens met Los dat het museum moet voortbestaan.

Los: "Wanneer het museum opgeleverd kan worden? Nou, eigenlijk wil het wel zo snel mogelijk afhandelen. Dus eigenlijk dit jaar dus."

De gemeente Ridderkerk laat weten dat ze op de hoogte zijn van de verkoop van het 'historisch belangwekkende pand'. "We zijn nu aan het onderzoeken of we ook gebruik gaan maken van de eerste mogelijkheid tot koop", zegt een woordvoerder.