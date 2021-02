Schoenenzaak over versoepeling: 'Wat we nu mogen doen, is kruimelwerk'

Winkeliers mogen vanaf woensdag 10 februari weer bestellingen afgeven. De zaken dienen wel gesloten te blijven en spullen moeten vóór de ingang worden opgehaald. Jeffrey van Mourik, die een schoenenzaak in Sliedrecht heeft, houdt aan deze versoepeling een dubbel gevoel aan over.

Op dit moment bezorgt hij vier tot zeven pakketjes per dag aan huis. De Sliedrechtse schoenenondernemer doet dat corona-proof. "Voor veel mensen is dat nog een drempel. Ze vinden het dan erg dat we langs moeten komen", zegt Van Mourik. "Nu durven mensen eerder naar de winkel. Zij vinden die drempel minder hoog dan wanneer wij bij hen langs moeten komen."

"Wat we nu mogen doen, is kruimelwerk." Schoenenondernemer Jeffrey van Mourik

Van Mourik verwacht nu meer bestellingen. Het liefst heeft hij zijn klanten in de winkel. Volgens Van Mourik kunnen de winkels dit veilig doen. "Wij kunnen met 700 vierkante meter drie klanten per uur ontvangen. We hebben een heren-, dames- en kinderafdeling. We kunnen het zo inrichten dat ik vijftig minuten met iemand bezig ben. Na het afrekenen kan ik binnen tien minuten mijn zaak schoon hebben, waarna de volgende klant weer naar binnen kan." In tien uur kan Van Mourik dan 33 klanten doen.

Luister hieronder naar het volledige interview met schoenenhandelaar Jeffrey van Mourik:

"Je moet alles met beide handen aanpakken, maar het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat", zegt Van Mourik. "Het is een klein verdienmodel. Wat we nu mogen doen, is kruimelwerk. Maar we pakken dit met beide handen aan."

'Blij met elke verbetering'

"We hadden gehoopt dat we open mochten en dat wij onze nieuwe voorjaarscollectie mochten laten zien middels een tijdsslot. Maar dat zit er niet in, maar we zijn blij met elke verbetering", vertelt Rianne Verschoor, die in Sliedrecht een kledingzaak voor damesmode heeft.

Klanten kunnen via de website van de kledingzaak hun bestellingen doen. Als zij op dezelfde dag iets bestellen, dan kunnen de klanten de kleding direct al in huis hebben. De kleding moet dan vóór de deur van de winkel worden opgehaald. "Maar het verkopen, dat gebeurt in de paskamer met een persoonlijke styliste. Dát wordt lastig", realiseert Verschoor zich.

Online-veiling

De Sliedrechtse grijpt alles aan om de zaak draaiende te houden. Zo is er volgende week een online-veiling. De laatste stuks van de wintermode worden ver onder de inkoopprijs verkocht. "We moeten creatief zijn als ondernemer", merkt Verschoor.

"Het blijft heel spannend voor ons. Ons familiebedrijf bestaat al tachtig jaar, daarin hebben we al veel meegemaakt", vertelt Verschoor. "Deze situatie is echt heel extreem. Of we het redden, dat valt te bezien. We zijn al gigantisch aan het interen op ons eigen vermogen."