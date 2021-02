Corona-effect: straatroven, overvallen en inbraken in Rotterdam afgenomen

Het aantal overvallen, inbraken en straatroven is het afgelopen jaar in Rotterdam met meer dan twintig procent gedaald. Dat komt grotendeels door de uitbraak van het coronavirus. Daardoor waren er minder mensen op straat en meer mensen thuis.

In een overzicht van de zogheten 'High Impact Crimes' blijkt dat het aantal inbraken sinds 2012 met driekwart is afgenomen.

Vorig jaar was de aanpak van het aantal inbraken in Rotterdam vooral gericht op vier hotspots: Vreewijk, Bloemhof, Pendrecht en Lombardijen.

In Lombardijen nam het aantal inbraken af met 72 procent. In Bloemhof nam het aantal inbraken opmerkelijk genoeg toe. Het is de wijk in Rotterdam waar de meeste inbraken en pogingen (83) daartoe plaatsvinden.

Overvallen

In 2010 werd in Rotterdam het Taskforce Overvallen opgericht. Burgemeester Aboutaleb is de voorzitter van deze landelijke organisatie.

Sinds 2012 is het aantal overvallen in Rotterdam gehalveerd. In 2012 ging het om 239 overvallen. In 2019 waren dat er 135 en het afgelopen jaar ging het om 106 gevallen. Iets meer dan de helft van de overvallen in Rotterdam wordt opgelost.

Het aantal straatroven is in de afgelopen jaren het hardst gedaald. Ten opzichte van 2012 is het aantal met meer dan zeventig procent afgenomen. Dat waren er in 2020 371 en het was in 1294 in 2012.