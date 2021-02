Burgemeesters Rotterdam en Dordrecht: 'Schaf avondklok niet te snel af'

Het kabinet moet niet gaan jojo'en met de avondklok, vinden de burgemeesters van Rotterdam en Dordrecht. "Je kunt er beter een weekje langer mee doorgaan dan iets afschaffen waar je later spijt van hebt", zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

Zijn Dordtse collega Wouter Kolff is dat met hem eens. "Nu zijn de mensen enigszins aan het 'paardenmiddel' gewend, hoe vervelend de maatregel ook is. Het moet geen knipperlicht worden. Uitzetten en dan weer aan, dat moet je niet doen."

Luister hieronder naar de toelichting van burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht. De tekst gaat verder onder het fragment:

Het kabinet nog geen besluit genomen over eventuele verlenging van de avondklok na 9 februari, maar wil eerst het advies van het OMT daarover afwachten. Dat komt eind deze week. De maatregel - die mensen tussen 21:00 en 04:30 uur verplicht aan huis kluistert - is vooral ingevoerd om de Britse variant van het coronavirus in te dammen. Die variant blijkt een stuk besmettelijker.

Kolff: "De avondklok is ingevoerd in het besef dat het in het buitenland heeft gezorgd voor een reductie van het aantal besmettingen met acht tot dertien procent."

Intussen heeft het kabinet besloten dat basisscholen vanaf volgende week weer open mogen. "Als je het basisonderwijs nu 'loslaat' en dat risico neemt, moet je de overige maatregelen intact houden. Als je hoogwater accepteert, moet je de dijken hoog houden", zegt Aboutaleb daarover.

Luister hieronder naar de toelichting van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. De tekst gaat verder onder het fragment: