Schaatsbaan Rotterdam breekt tent af: 'Het seizoen heeft maar zestien dagen geduurd'

Het was een korte winter voor Schaatsbaan Rotterdam. De baan in Rotterdam-De Esch wordt op dit moment zelfs afgebroken. "Het seizoen heeft maar zestien dagen geduurd", baalt Tijs Nederlof, directeur van Schaatsbaan Rotterdam.

Vanaf 15 december is Schaatsbaan Rotterdam al dicht. Nederlof had de hoop dat de baan halverwege januari nog open kon gaan, maar de verlengde lockdown heeft ervoor gezorgd dat er op de schaatsbaan deze winter geen rondjes meer gereden zullen worden.



De schaatsbaan moet haar eigen broek ophouden. "Toen we nog open waren, konden slechts dertig mensen per uur naar binnen. De inkomsten waren minimaal", vertelt Nederlof. Schaatsbaan Rotterdam had wel wat vlees op de botten. "Maar dat is volledig weg. We moeten nu terugvallen op de steun van de overheid." Dat geld is alleen niet toereikend genoeg, zegt Nederlof.

'Groot contrast'

De kans dat er in de toekomst niet meer geschaatst kan gaan worden op Schaatsbaan Rotterdam, acht Nederlof 'heel klein'. Als er niet genoeg subsidie komt, dan moet Schaatsbaan Rotterdam op andere manieren op zoek naar geld. Het verlies van de hal ligt rond de 500 à 600 duizend euro. "De subsidie moet de redder in nood worden. Ik zie het wel goed komen, maar je wilt er graag uitsluitsel over krijgen. Zolang we dat niet hebben, blijft het spannend."

Afgelopen jaar kwamen nog 220 duizend bezoekers. "Dat was het beste seizoen aller tijden", blikt Nederlof terug. "Nu staan we hier troosteloos, in de regen, met een lockdown en een avondklok. Het contrast is mega groot."

De directeur van Schaatsbaan Rotterdam heeft moeite dat sommige banen toch open zijn, 'omdat zij een net andere opzet hebben'. Desondanks blijft Nederlof strijdbaar. "Volgend jaar gaan we verder waar we zijn gebleven. Daar gaan we volle bak op inzetten. Maar we hebben nog spannende maanden te gaan."