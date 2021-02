Zonder of misschien mét publiek: Eurovisie Songfestival in Ahoy gaat door

Er komt dit jaar een Eurovisie Songfestival. De organisatie hoopt op een editie waarbij alle 41 artiesten in Rotterdam Ahoy kunnen optreden. Of daarbij publiek aanwezig kan zijn, wordt uiterlijk in april bekend.

Om de veiligheid en gezondheid van iedereen te kunnen garanderen, is er een uitgebreid veiligheids- en gezondheidsplan ontwikkeld. Ook is er een speciaal coronaprotocol, dat zich kan meten aan de protocollen van bijvoorbeeld de Formule 1 en de UEFA, zegt de organisatie.

“Helaas is het gezien de aanhoudende omstandigheden onmogelijk om het evenement te houden zoals we dat gewend zijn”, zegt Martin Österdahl, Executive Supervisor van het Eurovisie Songfestival. Voor de komende tijd hoopt de organisatie op het positieve effect van vaccinaties, coronatests en het lenteweer.

De Rotterdamse cultuurwethouder Kasmi ziet het evenement als een lichtpuntje om naar uit te kijken. "Hoe dan ook: Rotterdam will open up again!”

Staanplaatsen

Vorig jaar werd het Songfestival vanwege de coronapandemie geschrapt. Alle beschikbare kaarten voor de zes liveshows en zes generale repetities waren toen uitverkocht. Mensen die een staanplaats hadden, kunnen sowieso niet meer terecht in Ahoy en krijgen hun geld terug. De vloer wordt een 'Greenroom' voor de artiesten.

Wie een zitplaats had gereserveerd, krijgt in april nieuws over het evenement. "Het is op dit moment nog te vroeg om in te kunnen schatten of en, zo ja, hoeveel publiek bij de shows aanwezig mag zijn", laat de organisatie weten.