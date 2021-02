Volkstuinders overhandigen ruim 5000 handtekeningen voor behoud van tuintjes

Jimmie Smet en Ellen Verkoelen nemen de handtekeningen in ontvangst

De volkstuinders van volkstuinvereniging Streven naar Verbetering in Rotterdam-West overhandigden woensdag 5.573 handtekeningen aan Ellen Verkoelen, commissievoorzitter BWB, en Jimmie Smet, commissievoorzitter ZOCS. Een deel van de volkstuintjes moet misschien plaats gaan maken voor een voetbalveld, tot groot ongenoegen en verdriet van de eigenaren. Over die plannen praat de Rotterdamse raad woensdag.

Ramon Boender, penningmeester van de vereniging, is blij met de ruim 5500 steunbetuigingen. "We hebben vertrouwen in de uitkomst van het debat, zodat er een passende oplossing komt voor partijen, maar met behoud van onze natuur en vereniging," zegt Boender.

Twee scenario's

Eind vorig jaar trok de vereniging al aan de bel, toen ze op 2 december te horen kregen dat een deel van hun park gesloopt zou worden voor de aanleg van de naburige stadscamping, scouting, manege en voetbalvereniging. Toen hebben ze op 27 januari met tientallen tuinders gebruik gemaakt van hun spreekrecht om hun ontzetting aan de raad duidelijk te maken. Verder is er ook al online een gesprek met wethouder Sven de Langen gevoerd.



Er zijn nu twee scenario's mogelijk. Het eerste is dat voetbalvereniging Steeds Hooger, inclusief parkeerplaats, kantine en kleedruimte kan uitbreiden, waardoor er 90 tuinen moeten verdwijnen. Een tweede optie is dat voetbalvereniging Steeds Hooger en voetbalvereniging Rotterdam United samengaan.

Woensdag bespreken de twee commissies de uitbreiding van voetbalclub Steeds Hooger en daarmee het plan voor de volkstuinvereniging.

Het groenterrein grenst aan Diergaarde Blijdorp en het Roel Langerakpark. Het complex telt 243 tuinen, en er staan 165 gezinnen op de wachtlijst. Op het complex leven beschermde vleermuizen, ransuilen en egels, plus andere vogels en veel insectensoorten. Er staan decennia oude bomen en cipressen. Ook heeft SNV een functie als wateropvang.