Voorlopig geen uitspraak voor tweede verdachte rellen Beijerlandselaan

Is de 19-jarige Sezgin H. nu de man die tijdens de rellen op de Beijerlandselaan stenen en vuurwerk naar de politie gooide, of toch niet? De rechtbank in Rotterdam kon er vanmiddag geen vonnis over vellen, omdat het niet met zekerheid te zeggen valt. Eerst moeten er meer getuigen worden gehoord. De uitspraak is daarom met minstens een maand uitgesteld.

Het draaide tijdens de zitting om details. Een zwarte integraalhelm bijvoorbeeld. Is de verdachte dezelfde als de stenengooier met zo'n helm die vastligt op beeld? De Officier van Justitie betoogde van wel, de advocaat van de verdachte juist van niet. Een dan die wat 'lubberende' Adidas-broek op de foto? Heeft Sezgin die nu ook aan als hij bij zijn arrestatie wordt gefotografeerd? De meningen verschilden erover tijdens de 'supersnelrecht-zitting'.

'Niet gegooid'

Persrechter Jaco Boek: "De advocaat betoogt: er is mogelijk sprake van een persoonsverwisseling. Dan kun je nog niet inhoudelijk naar de zaak kijken. De verkeerde veroordelen is een nachtmerrie. De rechter kan daarom niet anders dan meer onderzoek laten doen. Daarom worden er extra getuigen gehoord. Vrienden, de vader die kan vertellen hoe laat zijn zoon van huis ging, maar ook een agent die zegt dat hij hem vanaf het begin van de rellen al gezien heeft."

Extra getuigen, dat is exact wat advocaat Winston de Brouwer wilde voor zijn cliënt. "Er stromen nog bijna elke dag ontlastende getuigenissen binnen. Mensen die aanwezig waren en zeggen: hij was erbij, maar heeft niet gegooid. En hij droeg ook geen helm."

Dat de 19-jarige erbij was, betwist advocaat De Brouwer niet. Wat had zijn cliënt daar te zoeken? "Je bent negentien en hoort overal sirenes. Dan ga je kijken, een opstootje. We wisten vantevoren ook niet dat het uit de hand zou lopen. Hij zegt zelf: ik had er niet moeten zijn. Maar er waren ook wel meer mensen, hij was niet de enige."

Eerlijk proces

De Brouwer: "Mijn cliënt heeft niet gegooid met stenen of iets anders. Dat is waarom wij zo ontzettend ons best doen om tegenwicht te bieden aan het Openbaar Ministerie en alle media-aandacht. Wij willen laten zien dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat ze de verkeerde hebben."

Die twijfel was voor de rechter geen reden om Sezgin vrij te laten uit voorlopige hechtenis. Persrechter Boek: "Er is een serieuze kans dat de verdachte ook daadwerkelijk schuldig aan een serieus feit. Dan moet de rechter luisteren naar de officier als deze wil dat de verdachte in hechtenis blijft."

De vader van verdachte hoopt maar één ding, liet hij weten na de zitting. "Een eerlijk proces voor mijn zoon. Wat de uitkomst ook zal zijn. Ik wil mijn vertrouwen in ons rechtsysteem niet verliezen."

De zaak gaat over minstens een maand en maximaal drie maanden weer verder.

Verslaggever Maurice Laparlière volgde de zaak vanuit de rechtbank: