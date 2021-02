Rapper Jordy Dijkshoorn is trots op zijn gezondere levensstijl: 'Ik ben kilo's afgevallen'

De Rotterdamse rapper Jordy Dijkshoorn zorgt in de nieuwe aflevering van 'Ja Toch! Niet Dan?' voor vrolijke ophef. Terwijl hij vertelt over de nieuwe weg die hij heeft ingeslagen - een gezondere levensstijl - trekt hij zijn hemd omhoog en laat hij zijn bovenlichaam zien. "Het is geen sixpack, maar het is een stuk minder geworden", zegt hij trots terwijl hij naar zijn buik kijkt.

Jordy besloot een paar maanden geleden om meer op zijn gezondheid te letten. Hij blijkt bloedfanatiek te zijn over wat hij noemt zijn 'leven 2.0'. Hij stopte bijvoorbeeld met het drinken van bietensap. "Daar schijnen heel veel suikers in te zitten, wel goede suikers, maar daar kom je wel van aan. Dus dat doe ik niet meer. Duimpje omlaag! Ik ben nu vooral bezig met trainen.''

Zijn nieuwe manier van leven werpt vruchten af: Dijkshoorn oogt veel fitter dan eerst. Een groot contrast met het ongezonde leven dat hij jaren leidde. Hij was vaak onderweg en ging van concertzaal naar festival. Slapen deed hij te weinig, van gezond eten kwam ook weinig terecht.

Glazenwasser, magisch beroep

Ooit, lang voor hij doorbrak als muzikant en hits begon te scoren, was hij glazenwasser. "Een magisch beroep", zegt Dijkshoorn. Ook al werd hij door oudere collega's zo nu en dan stevig in de maling genomen. "Soms was het rotwerk, maar ik heb wel ontzettend gelachen met al die gasten,'' vertelt hij. Een anekdote wilde hij de kijker niet onthouden. "Vroeger, bij de Rochussenstraat, zat een hoerententje. Wij komen daar binnen en kregen een bakkie koffie. Ik begon mijn emmer te vullen, maar die andere gasten liepen al weg. Toen kwam er een prostituee naar me toe."

Jordy bleef tegen zijn collega's praten, maar had niet door dat zij al waren weggelopen. "Die dame kwam helemaal dicht bij me staan en ik begon een beetje te trillen. Ben ik heel snel naar buiten gelopen. Stonden die twee gasten helemaal in hun broek te zeiken van het lachen." Grinnikend: "Ja, dat waren wel leuke momenten."

Ook zijn de stad waar hij oproeide, komt ter sprake bij 'Ja toch! Niet dan?'. 'Bier en haringen!' Zo omschrijft hij de stad. "Daar ben ik opgegroeid. Mijn vader is een echte Vlaardinger. Zelf had ik het op een gegeven niet meer in me. Ik wilde naar de grote stad, uiteindelijk. Maar Vlaardingen: duimpje omhoog. Ook voor Schiedam, trouwens. Daar ben ik geboren. Schiedam blijft gewoon leuk."

Excelsior had Feyenoord moeten laten winnen

Zijn duim gaat ook omhoog voor Sparta. Fanatiek is hij niet, maar als het over voetbal gaat is hij duidelijk: dat is zijn club. "Ik kom er graag, ik vind het de leukste club van Rotterdam. De sfeer is er heel tof en er is minder agressie. Iedereen kent elkaar, omdat het een kleinere ploeg is ook. En Feyenoord? Als heel de Coolsingel vol staat, vind ik het tof. Ik had ze ook laten winnen, als ik Excelsior was toen. Als keeper zijnde was ik weggedoken. Het is wel Rotterdam, toch? Maar ja, dat gebeurde niet. Dus Feyenoord: ook een duimpje omhoog. Maar ik ben een Sparta-fan."

De aflevering met Jordy is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na vijven. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Angela de Jong, Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Bertus Barbier, Paul Elstak, Francisco Elson en Shirma Rouse zijn ook te zien.