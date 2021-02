Commissie ging te ver met rapport over Rotterdamse justitiebaas

De commissie deed namens justitie onderzoek deed naar mogelijke misstanden bij het Openbaar Ministerie. Het draaide onder andere om de verzwegen en de ontkende relatie met Marianne Bloos van het Functioneel Parket. De conclusies leidden tot het ontslag van beiden.

De rechtbank vindt dat de commissie Fokkens onzorgvuldig tegenover Van Nimwegen is geweest. Zo zijn fouten gemaakt in de toepassing van hoor en wederhoor. Ook is een aantal passages in het rapport 'te ferm' geformuleerd.

De rechtbank concludeert dat de commissie meer doelen wilde dienen. Niet alleen werd onderzocht of Van Nimwegen integer handelde, ook werd daar een oordeel aan toegevoegd. Daarbij wilden de commissieleden recht doen aan de onvrede en zorgen die klokkenluiders bij hen dropten.

'Verpersoonlijking van problemen OM'

Al die facetten bij elkaar maakten van Van Nimwegen de verpersoonlijking van de OM-brede cultuurproblemen. Mede daardoor komt de rechtbank tot de conclusie dat de commissie onvoldoende rekening met de belangen van de oud-hoofdofficier.

Van Nimwegen heeft bezwaar gemaakt tegen zijn ontslag. De rechter moet hier nog een oordeel over vellen.