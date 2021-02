Ervaringsdeskundige Graafland over wissel bij hersenschudding: 'Goede zaak, als er geen misbruik van gemaakt wordt'

Clubs in het Nederlands betaald voetbal mogen vanaf de komende speelronde een extra wissel doorvoeren als het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen. Ronald Graafland maakte dit een keer mee toen hij nog als doelman actief was en vindt het een goed plan, dat recent als pilot is gestart door de FIFA.