Cor Pot minstens een maand afwezig, Koen Stam nieuwe assistent bij Feyenoord

Assistent-trainer Cor Pot is zeker tot en met maart afwezig bij Feyenoord. Jeugdtrainer Koen Stam maakt het seizoen bij Feyenoord af als assistent-trainer van Dick Advocaat. Hij vervangt Zeljko Petrovic, die vorige week vertrok naar Willem II.

Pot is vanwege medische redenen minstens een maand uit de roulatie. Het maakt de komst van Stam extra noodzakelijk. De jeugdtrainer, die hiervoor werkte bij AZ, zou eigenlijk een rol gaan spelen bij de begeleiding van jeugdige talenten die op huurbasis bij FC Dordrecht zijn gestald. Het is nog niet duidelijk of hij daarin een rol blijft spelen.

Koen Stam helpt tot het einde van dit seizoen mee bij het eerste elftal in De Kuip. Voor het komende seizoen krijgt de nieuwe trainer Arne Slot assistentie van Marino Pusic en John de Wolf.