Het Grafisch Lyceum aan de Heer Bokelweg in Rotterdam is woensdagmiddag rond 15:45 ontruimd vanwege een brand. Zo'n 150 leerlingen staan op dit moment op straat.

De brandweer rukte met extra materieel uit en heeft de brand inmiddels uitgeblust. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur ontstaan in de serverruimte van de school. Daar was sprake van veel rook.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.