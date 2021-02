Politiek schrikt zich te pletter van omstandigheden in 'Polenflat' in Vlaardingen

Dat de vele honderden arbeidsmigranten in de flat in de Westwijk onder slechte omstandigheden wonen is bekend. De zogenaamde 'Polenflat' is eerder kritisch onder de loep genomen, maar effectief is dat nauwelijks geweest. Het probleem is ook dat landelijke wetgeving nodig is zodat de lokale politici en het stadsbestuur kunnen handhaven. "We moeten de macht van die uitzendbureau's breken", zegt Van Dijk boos.

'Als varkens behandeld'

"Deze week praten we in de Kamer over het rapport Roemer dat onlangs is gepresenteerd. De mensen worden behandeld als derderangs burgers. Ik ben net bij een paar bewoners binnen geweest en ook de angst om aan de bel te trekken is on-Nederlands. Je weet dat je dan meteen je huis en je baan kwijt bent. Mensen worden als varkens behandeld, dat zijn letterlijke teksten", zegt het Kamerlid van de Partij van de Arbeid. "Gelukkig zien we wel steeds meer bereidheid in de politiek om het keihard aan te pakken. Het rapport van Emile Roemer kunnen we zo in z'n geheel overnemen wat mij betreft."

Uitbuiting en slavenarbeid, daar komt de situatie van veel van de 400.000 Europese arbeidsmigranten in Nederland op neer. Het probleem is door gemeenten lastig in kaart te brengen omdat een verplichte registratie ontbreekt.

"Ik weet niet eens hoeveel mensen in onze stad in zo'n situatie zitten, maar we schatten zo'n 5000", zegt fractieleider Solleveld van de PvdA in Vlaardingen. "Hier zitten er een paar honderd. De meesten praten geen enkel woord Nederlands en zijn ook bang. Ik was voor het eerst achter de voordeur en ik schrik daar heel erg van. Hier is sinds 1970 niets veranderd aan de omstandigheden. Het is gênant ja, ik heb plaatsvervangende schaamte als ik dit zo zie."

Landelijke wetgeving

Inmiddels zijn er lokaal wel afspraken gemaakt, maar hoe groot het probleem echt is, is niet bekend. "In een convenant hebben we gesproken over 300 extra woon-units in Vlaardingen, maar dat zullen er wel meer moeten zijn, denk ik. Als de aanbevelingen van Roemer worden gevolgd krijgen we meer inzicht in plaatsen en aantallen mensen", zegt Solleveld.

Ook in andere regiogemeenten wordt gezocht naar oplossingen voor de belabberde woonsituatie van Polen, Roemen, Bulgaren en andere migranten die in de regio werken. "Daar is wel goede landelijke wetgeving voor nodig want dan kunnen we iets concreets doen, dan hebben we beter zich op wat hier gebeurt."

"Uitzendbureau's zijn echt de kwade genius in dit verhaal", zegt Van Dijk. "Ze gebruiken de ruimte in de wet. De mensen verdienen te weinig, betalen voor vervoer naar werk en zijn totaal afhankelijk van die bureau's. Het is een soort Wild West hier. Dat moet stoppen! We zijn in Nederland en hier maken we afspraken over arbeidsomstandigheden, betaling en huisvesting en dat moet ook heel snel voor deze groep mensen gaan gelden", aldus de PvdA-parlementariër.

"Als je hier binnenkomt? Ieder normaal mens in Nederland zou zeggen dat dit hoort niet. Uitzendbureau's hebben daar lak aan. Iedere gek die het wil kan morgen een uitzendbureau beginnen en kan dit soort constructies aangaan. Alleen de goede bureau's moeten overblijven want ook die zijn er."

Bijlmerramp

Cynisch zou je kunnen zeggen dat er sinds de Bijlmerramp in 1992 weinig is veranderd op sommige vlakken. Ook toen was nauwelijks bekend hoeveel mensen een onderkomen hadden in het gebouw. Ook de huidige generatie Europese arbeidsmigranten hoeft zich nog niet verplicht in te schrijven. Bij een calamiteit in de flat aan de Dirk de Derdelaan weet de Vlaardingse burgemeester Eenhoorn dus niet hoeveel mensen er wonen. "Ik denk dat je daar gelijk in hebt", besluit Stefanie Solleveld.