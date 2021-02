Feyenoord-middenvelder Wehrmann verhuurd aan Zwitserse ploeg

Jordy Wehrmann gaat het huidige voetbalseizoen afmaken in Zwisterland. De middenvelder van Feyenoord vertrekt op huurbasis naar FC Luzern, dat uitkomt in de Zwitserse Super League. De club staat momenteel op het hoogste Zwitserse niveau op de negende plaats, in een competitie waar tien ploegen aan meedoen.

Omdat de Zwitserse transfermarkt nog tot en met maandag 15 februari open is, kon Wehrmann deze transfer maken.

Het is het eerste buitenlandse avontuur voor Wehrmann. Vorig seizoen was hij als huurling actief voor FC Dordrecht in de eerste divisie. In eerste instantie zou de middenvelder vooral minuten maken in Feyenoord Onder 21, maar Wehrmann werd na een tijdje al naar de selectie gehaald. Wehrmann speelde dit seizoen in zeven duels van Feyenoord 1 mee. In het thuisduel met FC Utrecht was hij zelfs basisspeler.