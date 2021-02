Verliefd worden tijdens IFFR: Bart en Nazanin vertellen over de magische eerste date

Dit jaar viert het International Film Festival Rotterdam (IFFR) het 50-jarig jubileum en dat gebeurt vanwege corona in een andere vorm, namelijk online. Het jubileum is een goede reden om te kijken naar ervaringen van mensen met het IFFR toen dat nog ouderwets de plek was om verliefd te worden, een held te ontmoeten en te feesten. Kijk hier naar het verhaal van Bart en Nazanin die verliefd werden op het festival.

Bart was in 2011 vrijwilliger op het festival en liep Nazanin tegen het lijf. Nazanin kan zich hun eerste date tijdens het IFFR nog goed voor de geest halen. "Het was heel bijzonder, een concert met filmmuziek in de Cruise Terminal Rotterdam. Tijdens het concert had je uitzicht op de Maas en de ondergaande zon. En toen begon het ook nog te sneeuwen! Het was heel romantisch."

Het stel is nu getrouwd en heeft een mooie blijvende herinnering aan het filmfestival. Bekijk hier hun verhaal.