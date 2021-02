Toilettasje voor de daklozen: 'Hygiëne is op dit moment belangrijker dan ooit'

Een toilettasje voor de daklozen met daarin onder andere een tandenborstel, tandpasta en deodorant. Dat is een idee van straatbarbier Sjoerd de Vries die voor dat doel een inzamelingsactie is begonnen.

Dinsdagavond werden de eerste vijftig tasjes uitgedeeld in Dordrecht. De ontvangers waren er blij mee, maar niet iedereen liet dat blijken. "Normaal gesproken knip ik dak- en thuislozen en niet iedereen vindt het even gemakkelijk om dankbaarheid te tonen. Dus ook reacties op het toilettasje waren wisselend. Het gaat hier om heel unieke mensen. Maar als één op de drie mij bedankt dan weet ik dat de rest ook dankbaar is."

Toilettassen uitgedeeld

Volgens De Vries hebben daklozen enorm veel behoefte aan z'n tas met wat spulletjes. "Ik werk bij Leger des Heils en heb op verschillende locaties gezien dat mensen rondlopen met een losse tandenborstel ergens in hun tas en vaak hebben ze geen eigen zeep. Daarom dacht ik: dat kan wat uitgebreider en misschien ook hygiënischer. Vandaar de toilettas waar ze hun spulletjes bij elkaar kunnen houden."

De straatbarbier die vanwege de corona niet meer mag knippen, wil minstens vijfhonderd tasjes kunnen uitdelen. "Momenteel zijn er ongeveer vierduizend daklozen in Rotterdam. Het kan zijn dat dat aantal gestegen is door de crisis. Dus vierduizend zou ook een mooi getal zijn, maar om te beginnen ga ik voor vijfhonderd."

Inmiddels zit hij bijna op de helft. "We hebben tweehonderd tasjes die we kunnen uitdelen. We zijn begonnen in Dordrecht, omdat daar minder daklozen zijn dan in Rotterdam en wij in eerste instantie nog vijftig tasjes hadden. Inmiddels kunnen we ook in de nachtopvang in Rotterdam die tasjes uitdelen."

Hygiëne belangrijker dan ooit

Hygiëne is op dit moment belangrijker dan ooit, zegt De Vries. "Het is een lastige tijd voor de daklozen, op veel locaties liggen meerdere mensen in een ruimte. Als een van hen corona heeft, dan kan het virus zich snel verspreiden. Leger des Heils in Dordrecht heeft daarom een corona-afdeling. Daar liggen steeds drie of vier mensen. Dan heb ik het alleen over de locatie in Dordrecht."