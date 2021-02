Onderzoek Lansingerland: kinderen beperkte rol bij verspreiding, wel groter bij Britse variant

We zitten in een spannende en onzekere fase van de coronacrisis. Dat zei premier Rutte gisteren tijdens de persconferentie. Want het aantal besmettingen daalt, maar de Britse variant maakt een snelle opmars en die kan ervoor zorgen dat het aantal besmettingen weer gaat pieken. Het kabinet ziet weinig ruimte voor versoepelingen, op één uitzondering na: de basisscholen. Daarbij baseert het kabinet zich op internationale onderzoeken en het bevolkingsonderzoek onder alle inwoners van Lansingerland.

De scholen kunnen volgens het kabinet open, omdat kinderen een beperkte rol spelen bij de verspreiding van het virus en dat geldt ook voor de Britse variant. Meestal krijgen volwassenen het virus van andere volwassenen en niet van kinderen.

Kinderen spelen kleine rol verspreiding

Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat de kans dat kinderen het virus oplopen half zo groot is als bij volwassenen. De kans dat kinderen het doorgeven aan andere kinderen of volwassenen is nog veel kleiner. Dit komt waarschijnlijk, omdat besmette kinderen minder symptomen krijgen en dan ben je veel minder besmettelijk.

In Lansingerland is een groot onderzoek opgezet naar aanleiding van een grote uitbraak op basisschool de Willibrord. Daar raakten veel leerkrachten, kinderen en ouders besmet en ziek. De school sloot de deuren, omdat te veel leerkrachten waren uitgevallen. Dat was voor de landelijke schoolsluiting vóór de kerstvakantie. Uit een landelijke steekproef bleek een deel van alle besmettingen bij de school in Bergschenhoek te gaan om de Britse variant.

Spectaculaire afname aantal besmettingen

De GGD en het Erasmus MC zijn toen een onderzoek gestart. Eerst onder alle kinderen, ouders en leerkrachten van de school, daarna volgde een groter onderzoek in een grotere cirkel rondom de school en toen kwam de oproep aan alle Lansingerlanders om zich te laten testen op het coronavirus. Uit de drie verschillende onderzoeken kwam als resultaat een besmettingsgraad van 10 procent bij de uitbraak op de school, die daalde naar 2 procent in het vervolgonderzoek in de grotere cirkel rondom de school en daalde verder naar 1 procent onder Lansingerland-breed.

In het laatste onderzoek gaat het om één positieve uitslag op de honderd. En dat is niet meer dan het landelijke gemiddelde van dat moment. "Het testen en de aandacht hebben geleid tot een spectaculaire afname van het aantal gevallen", zegt Ewout Fanoy. Hij is GGD-arts infectieziektenbestrijding en betrokken bij de onderzoeken.

De GGD en het Erasmus MC hebben inmiddels alle uitslagen binnen en geanalyseerd, en ook nog specifiek bron- en contactonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat kinderen een beperkte rol spelen bij de verspreiding en in het geval van de Britse variant in sterkere mate.

In gezinnen Britse variant besmettelijker

GGD-arts infectieziektenbestrijding: "In gezinnen is de Britse variant besmettelijker dan de reguliere variant. En ja, kinderen hebben het virus meegenomen naar huis, maar we kunnen niet zeggen dat kinderen de grote motor van de verspreiding zijn. Een deel van de besmettingen in de gezinnen heeft ook via volwassenen plaatsgevonden."

Kinderen spelen een beperkte rol, maar een uitbraak op scholen is niet uit te sluiten. Voor scholen betekent dat extra alert zijn. De scholen in Rotterdam en omgeving overwegen te werken in shifts, dus dat niet alle kinderen in één keer weer naar school komen.