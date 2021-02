Schooldirecteur: 'Bel de politie maar, een kind met verkoudheid komt mijn school niet binnen'

"Bel de politie maar, want ik ga kinderen met een snotneus niet toelaten op mijn school." Dat zegt Victor van Toer, directeur van de basisschool Het Open Venster in Lombardije over richtlijnen die het kabinet hanteert voor de heropening van de basisscholen.

In de richtlijnen staat onder andere dat kinderen die verkouden zijn, naar school kunnen. "Wij willen graag onderwijs bieden aan al onze leerlingen, maar op het moment dat een kind met verkoudheid naar school komt en de leraren aansteekt, dan krijgen wij met uitval van leraren te maken. Dat willen we vermijden."

Ontevreden over maatregelen

Van Toer snapt ook niet dat de basisscholen al open mogen, terwijl duidelijk is dat de Britse variant van het coronavirus veel besmettelijker is bij kinderen. "We willen kinderen goed onderwijs geven, maar ik wil ook gelegenheid hebben om de zorgen van mijn mensen een plek te geven. Daar is in het beleid geen ruimte voor."

Hij is dan ook niet te spreken over de maatregelen die in Den Haag worden genomen. "Ik heb het idee dat ze bij het ministerie niet helemaal door hebben dat wij met kinderen te maken hebben en dat het zich allemaal niet zo makkelijk laat leiden zoals zij dat opschrijven vanuit een kantoor in Den Haag."

Ondanks de zorgen bereidt Van Toer zich voor op de opening van de school op 8 februari. "Er zijn adviezen gegeven om de kinderen in kleine groepjes te laten werken, maar dat lukt niet als leerlingen in één klas zitten. Wij gaan kijken of we met shifts aan de slag kunnen gaan, maar daarvoor moet ik ook in gesprek met mijn leraren om te kijken wat zij het beste vinden: voor een volle klas staan of met kleinere groepen werken."