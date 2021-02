Kostgeld vragen aan je kind? 'Zo leren ze dat het leven nu eenmaal geld kost'

Voor veel mensen is het een ongemakkelijke kwestie. Kostgeld vragen aan je kinderen die nog thuis wonen. Moet je je kind laten sparen voor later, of leert hij door het betalen van kostgeld een belangrijke les: dat het leven eenmaal geld kost?

"Voor je gevoel is dat de omgekeerde wereld", zegt Rijnmond-expert Karin Radstaak van het Nibud. "Je vraagt je ook af of een lening bij een studie wel verstandig is, aangezien je kind meer moet lenen om jou het kostgeld te kunnen betalen."

Tegelijkertijd vindt Radstaak kostgeld een mooie manier om te laten zien dat niet alleen een nieuwe telefoon en kleding geld kosten, maar dat het leven gewoon kosten met zich meebrengt. "Er zijn ouders die dat gewoon doen, maar er zijn er ook die het ingewikkeld vinden."

'Zorg voor onderbouwd verhaal'

Wat als je ouder besluit om het wél te doen, hoe pak je dat dan aan? "Het is goed om voor jezelf duidelijk te hebben hoe je het wilt. Reken van tevoren uit wat de kosten zijn, wie hoeveel verdient en welk bedrag je graag zou willen hebben van je kind. Zorg dat je een onderbouwd verhaal hebt in plaats van te zeggen: 'Jij moet meebetalen'."

Stel dat je de kosten op een rijtje hebt, hoeveel moet je kind bijdragen? "Dat is niet te zeggen", zegt Radstaak. "Er zijn verschillende manieren om tot een bedrag te komen. Je kunt de kosten delen door het aantal mensen in huis of uitgaan van het inkomen van je kind. Je kunt ook kijken wat je kind gebruikt en hoe vaak. Dat zijn de manieren om tot een bedrag te komen.

'Leert kinderen dat alles geld kost'

En als het zover is dat je kind bijdraagt aan het huishouden, is het volgens Radstaak belangrijk om een datum af te spreken waarop het geld op je rekening moet staan.

Er zijn ouders die het geld niet nodig hebben. "Zij kunnen er nog altijd voor kiezen om wel geld te vragen van hun kinderen, om dat vervolgens zelf te sparen voor later. Daarmee leer je kinderen dat alles geld kost. Zo hoeft je kind dat niet te ontdekken als hij of zij voor het eerst op zichzelf gaat wonen."

Tot slot is het goed om na een tijdje samen met je kind de balans op te maken, zegt Radstaak. "Misschien zijn hier en daar aanpassingen nodig."