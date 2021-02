Naomi tijdelijk van het ROC naar het ziekenhuis in Goeree-Overflakkee: 'Ik moet mijn steentje bijdragen in coronatijd'

Naomi springt in coronatijd bij in het ziekenhuis van Goeree-Overflakkee

Coronapatiënten verzorgen, infuusslangen verwisselen en verbanden aanleggen: ROC-docente en oud-verpleegkundige Naomi de Jong uit Sommelsdijk heeft het er maar druk mee. Ze is één van de tien corona-invalkrachten in Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland. "Ik moest dit doen!"

Naomi staat vier dagen per week voor de klas. Ze is al zeven jaar lang docente Verpleegkunde op het Hoornbeeck College Rotterdam. In deze coronatijd helpt ze een dag mee in het ziekenhuis op haar eiland. "Ze kwamen echt handen tekort aan het bed. Waarom zou je dan gewoon niet gaan helpen? Ik voelde mij echt geroepen om dit te doen."

Op de afdeling werkt ze samen met oud-leerling Sietske Grinwis. Sietske vindt het erg leuk om met haar oude docente samen te werken. "Ik vind het heel goed dat ze dit doet! Maar in het begin was het wel even wennen", zegt ze lachend.

Sabrina van der Vliet, de zorgcoördinator van de ziekenhuis is erg geholpen met de ‘extra handen’: "Het is heel belangrijk! Helemaal omdat we heel wat zieke collega's hebben gehad in deze coronatijd. En dit helpt dan. We zijn er heel blij mee."

Nog meer handen nodig

Naomi heeft zich aangemeld via het initiatief 'Extra Handen voor de Zorg' dat tijdens de eerste golf is ontstaan om de zorg te ontlasten. Op dit moment is er ook een campagne om nieuwe invalkrachten aan te trekken.

Werkgevers in de regio worden opgeroepen om medewerkers met een zorgdiploma tijdelijk uit te lenen aan de zorg. Ze worden getraind, zodat hun kennis weer helemaal actueel is. Inmiddels zijn er in totaal 500 'herintreders' zoals Naomi die hun handen uit de mouwen steken in de regio.