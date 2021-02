Zo gaat stemmen in Rotterdam voor de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd

Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bezocht het stemlokaal in Rotterdam-Charlois tijdens de lancering van de opkomst campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb ontving de minister in de stembureaulocatie om te laten zien dat Rotterdam klaar is voor de aankomende verkiezingen.

'Stembureau is er klaar voor'

Tijdens het bezoek toonde demissionair minister Ollongren zich tevreden over de gang van zaken in het Rotterdamse stembureau. "Dit stembureau is er helemaal klaar voor. Alles is goed geregeld met een looproute en de spatschermen. Ik let er ook extra op of er genoeg stembureauleden zijn. En wat ik leuk vind aan dit stembureau, is dat je het stempotlood mee mag nemen."

Bekijk de reportage in de video hieronder



De gemeente Rotterdam heeft voor de ruim vierhonderd stembureaus ondertussen genoeg vrijwilligers verzameld. Voor deze verkiezingen zelfs meer dan ooit. Dat er nu per stembureau meer mensen nodig zijn, is volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb geen enkel probleem. "Voor ons betekent het niet dat we meer mensen in moeten zetten dan we gewend zijn. We werkten in onze stembureaus al met een gastheer of gastvrouw voor de ingang en een extra persoon bij de stembus.

Daarnaast hadden we ook al twee ploegen per stembureau. Eén ploeg zit tot drie uur, de andere ploeg vanaf drie uur. Die moeten dan ook de stemmen nog tellen. Maar voor ons betekenen de maatregelen niets meer dan dat er nu spatschermen staan, de medewerkers met handschoenen werken en dat er handgel staat."

Dat ploegensysteem in de stemlokalen in Rotterdam is na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 ingevoerd door de gemeente. "Als je er de hele dag zit, raak je vermoeid en is er een kans op fouten", legt Aboutaleb uit. "We zijn er nu aan gewend dat we twee keer zoveel mensen hebben als in 2010. Toen hadden we een probleem met het tellen en moesten we hertellen. Dat willen we niet nog een keer."

Wat gaat er anders op het stembureau?

Op het stembureau moet nog steeds een stempas worden ingeleverd en een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs worden getoond. Dit alles wel achter een spatscherm. Daarna ontvang je het stembiljet en een eigen rood potlood. Het potlood aan de ketting in het stemhok is verdwenen. De stembureau medewerkers dragen allemaal mondkapjes en maskers, daarnaast zullen er in ieder stembureau ook extra desinfectiemiddelen en handgel aanwezig zijn.

Maatregelen op een rijtje

De demissionair minister kondigde in aanloop naar de verkiezingen aan dat ze extra maatregelen neemt om iedereen de kans te geven een stem uit te brengen. Zo mogen kiezers van 70 jaar en ouder hun stem per brief uitbrengen. Daarnaast mogen kwetsbare groepen op maandag 15 en dinsdag 16 maart al hun stem uitbrengen in een stembureau. Tot slot mag een persoon drie volmachtstemmen uitbrengen. In voorbije verkiezingen mocht één persoon maar voor twee anderen een stem uitbrengen met een volmacht.

Zo ziet het stemproces tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart eruit



De maatregelen maken de verkiezingen een grote logistieke operatie. Volgens Ollongren een lastige operatie waar haken en ogen aanzitten, maar die wel iedereen de mogelijkheid geeft om te stemmen. "We weten dat deze bijzondere tijden, bijzondere maatregelen vragen die ervoor zorgen dat mensen gaan stemmen."

Bijvoorbeeld bij het briefstemmen voor zeventigplussers. Mensen gaan dan thuis stemmen, dan weet je niet honderd procent zeker of er niet iemand meekijkt of meebeslist. Aan de andere kant willen we niet dat oudere mensen zeggen: 'Dan ga ik maar niet stemmen'. De extra maatregelen zijn noodzakelijke maatregelen. We willen dat iedereen kan stemmen."