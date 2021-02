Nog geen besluit of volkstuinders Rotterdam-West tuin kwijtraken

Het is voorlopig nog niet duidelijk of volkstuinvereniging Streven naar Verbetering in Rotterdam-West een derde van haar terrein kwijtraakt aan het nieuwe complex voor voetbalvereniging Steeds Hooger. Wethouder Sven de Langen wil eerst weten welke functie het gebied aan de Kanaalweg krijgt. Pas als de raad zich daarover heeft uitgesproken, wordt gekeken wat wel en niet mogelijk is.

De gemeente Rotterdam onderzoekt al langer wat de functie van het gebied, met daarin het volkstuincomplex, de stadscamping en de manege, moet worden. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en enkele betrokken partijen uit het gebied stellen voor om er een toeristische- en recreatieve functie aan te geven. Maar het kan ook een multi-sportgebied worden of juist een plek voor een grotere stadscamping en voetbalvereniging.

Minder volkstuinen of voetbalclubs samenvoegen

De gemeente heeft dus de voorkeur voor een toeristische- en recreatieve variant. Gevolg is wel dat de voetbalclub Steeds Hooger moet verhuizen. Bij een nieuwe plek wordt gedacht aan een complex op het terrein van de volkstuinen. Een andere oplossing is dat de club samengaat in het complex van de vereniging Rotterdam United. Maar de club Steeds Hooger ziet dat niet zitten.

De tuinders hoorden van begin december j.l. voor het eerst van dit voorstel. Direct gingen ze in verweer. Vorige week werd al ingesproken op het stadhuis. Woensdagavond kwam een aantal vertegenwoordigers van de volkstuinvereniging naar de Coolsingel om een petitie van 5573 handtekeningen aan te bieden. De ondertekenaars roepen de raad op af te blijven van de volkstuinen, omdat anders veel stadsnatuur verloren gaat en dat juist in een tijd van een klimaatcrisis.

'Onzalig plan'

Een groot deel van de gemeenteraadsfracties ziet óók niets in het voorstel. De partijen GroenLinks, PVV, PvdA, 50Plus, Leefbaar Rotterdam, CU-SGP, PvdD, Nida en de SP willen geen stadsnatuur opofferen aan kunstgrasvelden. De Partij voor de Dieren (PvdD) wijst op de belangrijke biodiversiteit. Er leven veel vogels en andere diersoorten in het gebied. De PVV wil van de wethouder weten of hij sport belangrijker vindt dan volkstuinders.

50Plus-raadslid Ellen Verkoelen noemt het 'een onzalig plan'. Tjalling Vonk van de CU-SGP zegt dat de stad deze groene rustplek juist hard nodig heeft. De wethouder moet van deze coalitiepartij dan maar op zoek naar alternatieven.

'Genoeg alternatieven'

De boze volkstuinders hebben zelf ook alvast naar andere oplossingen gekeken. Voorgesteld wordt bijvoorbeeld om de parkeerplaats van Blijdorp te overkappen en op het dak daarvan kunstgrasvelden aan te leggen voor de voetbalclub. De tuinders wijzen erop dat een dergelijke oplossing in Utrecht al naar volle tevredenheid wordt gebruikt.

Leefbaar Rotterdam vindt dat er van de volkstuinen afgebleven moeten worden. Ook de tweede optie van de wethouder om voetbalvereniging Steeds Hooger en voetbalvereniging Rotterdam United samen te voegen op één terrein, vindt Leefbaar-raadslid Michel van Elck niet de oplossing. "Steeds Hooger heeft al aangegeven dat niet te willen."

Andere oplossing

Van Elck heeft wel een andere oplossing. Hij kiest voor de derde optie: de manege en de scouting zouden ergens anders in de stad onderdak moeten krijgen. Dan kan de stadscamping verder groeien, net als de voetbalvereniging. Deze optie kost de stad ook nog zeker 2,5 miljoen euro minder. Een aantal partijen kan zich daar wel in vinden.

Verantwoordelijk wethouder Sven de Langen zei dat nog niet voor de juiste oplossing gekozen hoeft te worden. Ook wil hij graag aangedragen alternatieven onderzoeken. Maar zo'n kunstgrasveld op een dak van een parkeerplaats kost volgens de wethouder wel heel veel geld.

De VVD en het CDA willen vooralsnog niet kiezen. Zij vinden dat, zodra duidelijk is wat het gebied aan de Kanaalweg moet worden, er een gesprek met veel betrokken partijen uit dat gebied moet komen. Pas dan moet gekeken worden wat er mogelijk is en wat niet.

Donderdag 18 februari wordt de zaak waarschijnlijk verder behandeld in de gemeenteraad.