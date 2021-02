Het weer van donderdag: wat zon en zacht

Vanochtend is het mooi weer met zonnige perioden. Vanmiddag komt er meer bewolking onze regio binnen, maar het blijft droog. Met een middagtemperatuur van 10 graden is het zacht. Er waait een matige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er wat lichte regen, maar veel zal het niet voorstellen. Het koelt af naar 5 graden en de zwakke tot wind gaat uit het zuidoosten waaien. Morgen is het bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt 9 graden en de zuidoostenwind waait zwak tot matig.

VOORUITZICHTEN:

In de loop van het weekend krijgen we te maken met een oudewetse kou inval en valt de vorst binnen. Zaterdag is het bewolkt en eind van de middag gaat het vanuit het zuiden sneeuwen, eerst valt er dan ook regen. In de avond en nacht naar zondag valt er sneeuw en bestaat er ook kans op ijzel. Zondag is het bewolkt met geruime tijd sneeuwval. Hoeveel sneeuw er gaat vallen is nu nog onduidelijk, maar het zou zomaar een pak kunnen zijn.

Zaterdag is het nog +4 graden, zondagmiddag is het -1 graad. Begin volgende week is het volslagen winters met in de middag lichte vorst en in de nacht en ochtend in de nacht naar dinsdag tijdens opklaringen boven een sneeuwdek matige vorst.



GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 1 en 10 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,6 graden en de minimumtemperatuur 1,0 graden. Er valt gemiddeld 25,2 mm neerslag.