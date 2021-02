Veel sneeuw in aantocht: 'Ik denk dat we zondag amper nog de weg op kunnen'

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het volgens de weerman sneeuwen. "In het gekste geval valt er tien tot twintig centimeter. De temperatuur gaat dalen tot onder het vriespunt, dus er is ook kans op ijzel. Ik denk dat we zondag amper nog de weg op kunnen. Het KNMI denkt al aan code oranje. Dat is natuurlijk niet voor niks, want het wordt echt een gevaarlijke situatie."



Avondklok

Ook de avondklok speelt een rol, waarschuwt hij. "De snelwegen komen onder een laag sneeuw te liggen. Strooien heeft geen zin, omdat er geen auto's rijden. Wellicht gaat Rijkswaterstaat schuiven. Maar het kan ook gaan ijzelen. Het is behoorlijk spannend."

Door de harde oostenwind kunnen in het noorden van het land zelfs sneeuwduinen ontstaan, voorspelt Aldus. De temperatuur kan 's nachts kelderen naar onder -10. "Kortom: er staat heel wat te gebeuren op weergebied. Het lijkt de hele volgende week winter pur sang te worden."