Rotterdamse Songfestivalfan baalt, maar houdt hoop op kaarten

Songfestivalfan Peter Jan de Werk uit Rotterdam had het eind 2019 helemaal voor elkaar. Door zijn lidmaatschap van een internationale Songfestival-fanclub had hij kaarten voor alle onderdelen van het festival, maar woensdag werd bekend dat die kaarten weer ingeleverd kunnen worden. "Het is natuurlijk een teleurstelling", vertelt de Rotterdammer.

De Werk had kaarten voor de repetities, twee halve finales, de juryfinale en de finale. "Maar er is nog altijd hoop dat ik nog stiekem naar binnen kom. It ain't over till it's over. We krijgen allemaal als kaartenbestellers eventueel een kans, mocht er toch nog publiek bij mogen zijn om alsnog te bestellen. Die gedachte houd ik nog even vast." De Werk en andere Songfestival-bezoekers krijgen dan een code per show waarvoor zij dan kaarten hadden. Dan mogen zij een nieuwe poging wagen om tickets te bemachtigen.

'Frustratie van zich af schrijven'

De staanplaatsen worden voor deze Eurovisie Songfestival niet verkocht. De plek waar normaal gesproken het publiek met vlaggen staat te wapperen, wordt ingericht als greenroom voor de artiesten. "Als zij überhaupt in Rotterdam zijn", nuanceert De Werk. Want het is ook nog niet zeker dat de deelnemers fysiek aanwezig zijn in Ahoy.

Hoe hij de komende editie van het Eurovisie Songfestival gaat beleven, weet De Werk nog niet. Normaal gesproken leeft hij in een volle huiskamer met mensen fanatiek mee. "Misschien wordt het wel een Zoom-meeting", lacht hij.