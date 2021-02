Corona zorgt voor rust bij dak- en thuislozen omdat ze nu altijd een bed hebben

"Een heel positieve wending is dat we van alleen avond- en nachtopenstelling naar 24 uur per dag open zijn gegaan", zegt teammanager Dieneke van de Werken van het Leger des Heils. "We hebben de cruiseboot bij de Erasmusbrug kunnen openen, waar mensen hun eigen kamer hebben. En we zien echt dat de rust en meer privacy echt positieve resultaten heeft bij onze deelnemers."

"Onze arts heeft zelfs gezien dat de bloeddruk van een klant verlaagd is, terwijl dat met medicijnen nauwelijks lukte. De angst rond de vraag 'heb ik 's avonds wel een bed?' is veel minder. Wat ons betreft gaan we na corona niet meer terug naar de oude situatie met volle slaapzalen."

Soepbus

Dak- en thuislozen kregen direct sinds de invoering van de avondklok een vrijstelling. "Als ze na 21:00 nog buiten zijn worden ze wel gevraagd door de mensen van de soepbus of ze niet liever in de opvang willen slapen", zegt Van de Werken. "Omdat ze een vrijstelling hebben voorkom je dat ze een boete van 95 euro krijgen omdat ze de avondklok overtreden. Dat is vooral voor na corona prettig, dat ze niet met een enorm bedrag aan boetes hebben openstaan."

Eerder deze week liet de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb weten dat hij zich zorgen maakt over de vaccinatie van dak- en thuislozen tegen het coronavirus. Wat hem betreft wordt daar vaart mee gemaakt. "Voor onze organisatie zou dat een positieve ontwikkeling zijn als onze deelnemers gevaccineerd kunnen worden. Juist omdat dit een kwetsbare doelgroep is. De keuze laten we geheel aan onze deelnemers, maar het zou wel betekenen dat er een veilig leefklimaat ontstaat voor hen als voor ons als medewerkers", licht Van de Werken toe.

Paraat voor sneeuw

Als de weerberichten voor de komende week kloppen dan zal het op straat met alle sneeuw en lage temperaturen nog vele malen onprettiger zijn dan nu. Het Leger des Heils staat dan ook paraat. "We zullen de komende week extra veldwerkers inzetten. Die gaan actief op zoek naar mensen op straat om ze te verleiden om binnen te slapen."