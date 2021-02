Deze torenmachinist houdt ons via Twitter op de hoogte van het Zalmhavenproject

Groenveld - 'Rob Kraan is mijn artiestennaam' - heeft het Twitter-account niet in eigen beheer. Hij is de opvolger van torenmachinist Aad van Eerzamen , die het account eerst bijhield. In november nam Groeneveld het account over. Grappig detail: het account van Groeneveld heeft meer volgers dan de officiële pagina van het Zalmhaven-project. "Dit account is eigenlijk een verbastering van het eigen Zalmhaven-account ", legt Groeneveld uit. Een soort parodie-account.

Groeneveld, die al 33 jaar in het vak zit, stond niet te springen om het account te beheren. Daarom deed Van Eerzamen dat eerst. Toen hij in november naar een ander bouwproject ging, pakte Groeneveld het Twitter-account op. "Eigenlijk vind ik het hartstikke leuk!', reageert Groeneveld enthousiast.

'Wie volgt nou zo'n pagina?'

De Twitter-pagina is puur projectgericht. Zo plaatst Groeneveld foto's van zijn werkzaamheden. Er is ruimte om persoonlijke dingen op het account te zetten te plaatsen, bijvoorbeeld wat Groeneveld vanuit de torenkraan meemaakt en ziet.

De reacties zijn positief. "Ik zie het aantal volgers stijgen. Je kunt je afvragen: wie volgt nou zo'n pagina? Maar er zijn genoeg mensen die het account willen volgen", merkt Groeneveld.

Groeneveld werkt op dit moment in een torenkraam van tachtig meter hoog. "Je ziet elke dag natuurlijk andere dingen, maar eigenlijk zit je op den duur toch naar hetzelfde te kijken", lacht hij. "Ik zit wel andere bouwprojecten in de gaten te houden. De CoolTower bijvoorbeeld, of projecten op Rotterdam-Zuid."

Tot 12 april zit Groeneveld nog in de torenkraam van het Zalmhaven-project. Daarna gaat hij aan de slag op het terrein van de Erasmus Universiteit aan de Kralingse Zoom. Wat er dan met het Twitter-account moet gebeuren, weet Groeneveld nog niet. "Ik moet met mijn opdrachtgever BAM gaan bespreken of ik die naam van het Twitter-account moet veranderen, zodat ik het account naar mezelf ga toeschuiven. Of ik moet een eigen account gaan opzetten."