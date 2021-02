Hij een hersentumor, zij darmkanker: 'Ik dacht dat we ons potje ellende wel gehad hadden...'

Met zijn vrouw, die arts is, besloot Robert om direct terug te keren naar Nederland. "Ik ben hier geopereerd, zo'n zes uur lang. En daarna aan de chemo gegaan", vertelt hij. "Ik zit nu in periode vijf en hoop dat mijn lichaam ook de zesde periode zal kunnen hebben. Helaas is volledige genezing niet mogelijk. Bij alle hersentumoren is het zo dat je eraan overlijdt."

"Mijn vrouw heeft tien jaar geleden tijdens haar zwangerschap darmkanker gehad. Ik dacht: we hebben ons potje ellende wel gehad. Onze situatie heeft ertoe geleid dat Mirna en ik samen een boek hebben geschreven en bezig zijn met fondsenwerving voor onderzoek naar tegen hersentumoren."

"Het boek heet 'Eerst jij, toen ik' en is sinds gisteren te koop. De opbrengst wordt ook gebruikt voor onderzoek in het Erasmus MC. In het boek vertellen we openlijk hoe we omgaan met onze ziekte. Wat hielp en wat niet? Iedereen zal zijn eigen weg vinden om het ziekteproces door te gaan, maar ons verhaal kan in een onzekere tijd wat begeleiding en erkenning bieden. Omdat Mirna zelf medicijnen heeft gestudeerd, onderging ze haar ziekte met haar medische achtergrond én als patiënt."

Robert heeft een streefbedrag voor ogen: "In totaal hopen we 175 duizend euro bij elkaar te krijgen. We zijn nu in drie weken tijd bijna de 20 duizend euro gepasseerd."