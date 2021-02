Vader en dochter al acht jaar samen naar IFFR: 'Fijn om samen op pad te zijn'

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) viert dit jaar het 50-jarig jubileum en dat gebeurt vanwege corona in een andere vorm, namelijk online. Het jubileum is een goede reden om te kijken naar ervaringen van mensen met het IFFR toen dat nog ouderwets de plek was om verliefd te worden, een filmicoon tegen het lijf te lopen en tot diep in de nacht te feesten.