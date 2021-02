Dierenactivisten dreigen met aangifte tegen Blijdorp vanwege mogelijke dood dieren

Dierenrechtenorganisaties willen aangifte doen tegen Blijdorp als de diergaarde om te bezuinigen dieren doodt. Ze hebben dat laten weten in een brandbrief aan directeur Erik Zevenbergen.

Blijdorp heeft er zelf voor gekozen om de dieren ten toon te stellen, schrijven de organisaties. Daarom heeft de diergaarde een zorgplicht, ook als het financieel minder gaat.

Blijdorp moet vanwege tegenvallende inkomsten tientallen medewerkers ontslaan. Maar mogelijk is dat niet voldoende. Zevenbergen sluit niet uit dat hij ook de collectie dieren moet verkleinen. Het woord 'afmaken' heeft hij nooit in de mond genomen, maar volgens anderen kan het daar wel op neer komen omdat andere dierentuinen met dezelfde problemen kampen en er dus nergens plek is.

Bekende Nederlanders

De brandbrief aan Zevenbergen is ook ondertekend door een aantal bekende Nederlanders, zoals de auteurs Mensje van Keulen en Mohammed Benzakour.

De Rotterdamse gemeenteraad vergadert donderdagavond over de penibele situatie van Blijdorp.