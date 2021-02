Schaatsers in Oudenhoorn zetten zich schrap voor de vrieskou

Arno Rosendaal, bestuurslid en vrijwilliger bij Nooitgedacht in Oudenhoorn, is klaar voor de vrieskou en sneeuw

De weersvoorspellingen voor komend weekend doen de harten van menig schaatsliefhebber harder kloppen. Nu is het nog te nat in de ijsbaan bij IJsclub Nooitgedacht, maar daar komt waarschijnlijk verandering in de komende dagen. De schaatsliefhebbers in Oudenhoorn kunnen niet wachten tot het gaat vriezen en sneeuwen.