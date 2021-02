Hoe komen jongeren de coronacrisis door? Dit zijn de tips van onze doorbijters

Alles draait om Discipline, focus, vastberadenheid, je doel voor ogen houden en dit vasthouden! Maar je moet ook dapper zijn, tegen kritiek kunnen, zelfbewust worden en zelfverzekerd blijven. Probeer altijd overal het positieve van in te zien en last but not least, geef nooit op! Dit zijn de eigenschappen die je volgens onze Doorbijters nodig hebt om deze lastige periode door te komen.

Hoe gaat het nu met met onze doorbijters? We hebben er een paar gesproken.

Sinds de lockdown is ingegaan is Xander nog één keer op school geweest. Hij vond het heel leeg en saai. Hij vertelde in aflevering twee dat hij opzoek was naar een stage maar dat dit heel lastig verliep. Inmiddels heeft hij een stageplek gevonden. en niet zomaar één. Hij gaat stage lopen bij de ochtendshow van radio 2. Hij gaat er vooral de online content maken en werken aan visual radio. Berbel zit ook weer met haar neus in de boeken. Het was even spannend of ze door de lockdown terug kon gaan naar Amerika om verder te studeren. Maar dit is gelukt!

Rodney’s werk lag helemaal stil sinds de start van crisis, zo vertelde hij in aflevering drie. Alle clubs zijn nog steeds dicht en projecten liggen stil. Nu een aantal weken later gaat het beter. Rodney is weer druk in de weer met het produceren van muziek. Hij heeft zeker niet stil gezeten. Sinds kort heeft hij een relatie gekregen. Ze zijn elkaar tegengekomen op Facebook en hebben met oud en nieuw afgesproken, toch een gelukkig nieuw jaar. Met Louise gaat het ook nog steeds goed. Mentaal zit ze nog even goed in haar vel als in aflevering vier. De avondklok is voor haar wel een dingetje, ze ziet nu geen van haar vrienden meer. De avondklok heeft nog wel een pluspuntje, haar vriend is nu wel elke avond gezellig thuis!

Het gaat ook goed met Daniel. Hij heeft er net een weekje vakantie op zitten en is druk in de weer met het maken van een podcast. Helaas is er sinds aflevering zes nog niet veel veranderd in zijn liefdesleven. Hij zit nog steeds veel thuis misschien wel meer dan eerst sinds de avondklok is ingegaan. Hij gaat een nieuwe studie beginnen en wie weet loopt er daar wel een leuke meid rond!