Schiedam is klaar voor zo'n 200 prikken per uur, nu wachten tot ze gezet mogen worden

Schiedam is klaar om te vaccineren. Sporthal Groenoord is omgetoverd tot prikplek en als het aan burgemeester Lamers ligt gaan de eerste naalden nog deze maand in de bovenarm om de Corona-pandemie te bestrijden.

In het Rijnmond-gebied zullen in totaal zo'n twintig vaccinatielocaties worden opgetuigd. "We hebben Rotterdam The Hague Airport natuurlijk al, volgende week gaat er eentje in Spijkenisse open maar Schiedam is er nu ook klaar voor. Uiteindelijk bepaalt het kabinet wanneer we van start kunnen gaan hier, welke doelgroepen aan de beurt zijn. Het kabinet bepaalt ook hoe er met vaccins wordt geschoven en de beschikbaarheid van de vaccins dat bepaalt wanneer we hier gaan starten. Ik verwacht later deze maand nog", zegt burgemeester Cor Lamers die de omgebouwde sporthal inspecteerde. Hij deed dat met dubbele pet, want Lamers is ook de vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

60-plussers

De sporthal zal door Schiedam worden overgedragen aan de GGD, dat de prikplekken verder zal inrichten en computers zal plaatsen. Er zijn elf balies waar mensen hun vaccinatie kunnen krijgen. Daarbij ook een plek voor zieke mensen om liggend geprikt te worden. "We zullen hier gefaseerde de boel opbouwen, maar uiteindelijk kunnen er zo'n 20 mensen per balie per uur worden gevaccineerd", zegt Lamers. "Als straks de vaccins komen en we gaan de grote groep 60-plussers en 60-minners prikken dan praat je over grote aantallen en dan hebben we dit wel nodig.

Hugo de Jonge

Lamers zit niet te wachten op een circus wanneer de eerste injecties worden gezet. "We moeten het ook niet ingewikkelder en bijzonderder maken dan het is. Fijn dat al die locaties in de hele regio klaar staan, wat dat betreft laat Rotterdam-Rijnmond zien dat we mouwen opstropen en ervoor zorgen dat het gewoon voor elkaar is. Dat is wel mooi om te laten zien. Of je daar nou veel toeters en bellen bij moet hebben? Hugo de Jonge mag komen kijken, maar we kunnen het ook zonder hem. We gaan gewoon aan de slag", klinkt het kordaat.