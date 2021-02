Justitie: broers stalen tonnen zand uit natuurgebied Haringvliet

De broers uit Nieuw-Beijerland (47) en Lemmer (58) zagen hun kans schoon. Zand laden in bijvoorbeeld Antwerpen? Dat was langer varen en duurder.

Dus kozen ze voor het Haringvliet, ten westen Tiengemeten. Dat is wel een Natura2000-gebied. Volgens het logboek van het schip begonnen de mannen na de zomer van 2017 met het opzuigen van zand. Dat zouden ze maanden hebben volgehouden.

Lichten op het schip uit

Begin 2018 liepen de twee tegen de lamp. Ze werden 's nachts betrapt met de lichten op het schip uit. De zuigbuis lag uit, het ruim was met zand gevuld.

Uit het onderzoek kwamen de overtredingen naar voren. De twee wonnen zand zonder vergunning van de provincie en deden dat in een beschermd natuurgebied. Door de zandwinning kan de natuur zijn beschadigd, volgens justitie een serieus misdrijf.

Andere routes

In het logboek schreven de broers andere routes en ligplaatsen op dan waar ze werkelijk waren. Dat is valsheid in geschrift.

Rijkswaterstaat legde als beheerder van het Haringvliet om die reden ook een claim neer. Het Openbaar Ministerie achtte de diefstal van 21 duizend kuub zand bewezen. Daarom zouden de mannen 240 uur taakstraf moeten uitvoeren en 181 duizend euro aan Rijkswaterstaat moeten betalen. Ook eiste justitie een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

De vennootschap waar de handel van de twee broers in was ondergebracht is inmiddels failliet. De mannen zelf zijn ook failliet. Over twee weken is de uitspraak van de rechter.