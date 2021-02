Rotterdammer aangehouden als vijfde verdachte voor diefstal van privégegevens uit GGD-systemen

De politie heeft donderdag een 21-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van het verkopen van privégegevens uit GGD-systemen. Hij is de vijfde verdachte in het onderzoek. Eerder werd een man uit Alblasserdam aangehouden die werkte bij een GGD-callcenter.

Het Openbaar Ministerie (OM) doet vooralsnog geen uitspraken over de plek waar de man werkte.

Wel laat een woordvoerder van het OM weten dat het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland de 21-jarige Rotterdammer op het spoor kwam door het lopende onderzoek naar de verkoop van persoonsgegevens uit de GGD-systemen.

De Rotterdammer is de vijfde verdachte die is aangehouden in het lopende onderzoek van het cybercrimeteam. Ook zijn twee mannen uit Heiloo (22 en 23 jaar), een 23-jarige man uit Alblasserdam en een 25-jarige man uit Amstelveen aangehouden.

Aanbieden persoonsgegevens

Justitie kwam de mannen op het spoor op aanwijzing van een journalist van RTL Nieuws. Op de chatdienst Telegram werden persoonsgegevens uit GGD-systemen te koop aangeboden. Ook gingen gegevens als BSN-nummers rond op Snapchat en Wickr.