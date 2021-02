Kitesurfers willen hun favoriete spot niet kwijt aan windmolens

Verslaggever Sanne Waldekker in gesprek met de betrokken partijen

In totaal gaat het om een windpark met 22 windturbines. Tien ervan komen op de dijk. Het protest richt zich vooral op de twaalf die op het strand komen.

Het plan voor Windpark Maasvlakte 2:

“Onbegrijpelijk”, verzucht kiter Sander Vermeulen. Hij kwam met zijn gezin speciaal voor deze kiteplek in de regio wonen. “Je hebt vlak water, golven, de wind is net wat harder doordat het op een punt ligt. Veel bekende kiters, die in de top varen, komen hiernaartoe. Echt een belangrijke plek.”

Ook kiter Marc Remmerde maakt zich er kwaad om. “Plaats ze honderd meter verder naar de duinen of beter nog, op de duinen en bijna iedereen is tevreden. Wij zijn niet tegen windenergie en de komst van windmolens, maar de plek kan echt beter.”

Alternatieve surfplek

Zo eenvoudig is het niet, volgens klimaatwethouder Arno Bonte van Rotterdam. “Dichter naar de duinen, betekent dichter naar het havengebied en dan ontstaan daar onveilige situaties. Bovendien is vanaf begin af aan al duidelijk geweest dat er op dit stuk windmolens zouden komen.” De wethouder kijkt wel naar een alternatief voor de surfers. “Dat zou dan zijn aan de zuidkant van Maasvlakte 2 en daar is in principe ruimte genoeg.”

Maar niet alleen de recreanten vinden de plaatsing van de windmolens onhandig. Ook de reddingsbrigade maakt zich zorgen. “We zien nu al dat het strand snel afslaat. Straks krijgen we rondom die palen te maken met bijzonder gevaarlijke situaties door draaikolken en stromingen. En we zitten met de post van de reddingsbrigade niet heel dichtbij dit stuk strand.”

Betonnen platen

De reddingsbrigade heeft een punt, geeft Bonte toe. Maar een oplossing ligt er ook al: “We gaan betonnen platen aanbrengen, twee meter onder het zand. Zo kunnen kuilen nooit dieper dan twee meter worden. Er zijn afspraken met Eneco dat kuilen binnen twee weken moeten worden opgevuld.”

In 2022 moet de bouw van de windmolens beginnen. De kitesurfers leggen zich er nog niet bij neer. De alternatieve locatie aan de zuidkant, waar de wethouder het over heeft, is veel minder geschikt, vinden ze. De kitesurfers stappen daarom naar de Raad van State om het besluit aan te vechten.

“Er wordt veel te veel opgegeven”, blijft Marc Remmerse benadrukken. “Er is meer mogelijk. Het Havenbedrijf heeft zelf een enorme windmolen aan de overkant staan. Waarom kan het daar dan wel?” Vermeulen vult aan: “Het is het enige echte mooie stuk strand van Rotterdam en dat help je om zeep nu.”