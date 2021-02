Gorinchem tovert grote sporthal om tot priklocatie

Zuid-Holland-Zuid krijgt per 22 februari een tweede vaccinatielocatie. Inwoners van Gorinchem en omgeving kunnen zich vanaf die dag in de 'Sporthal De Hoefslag' laten inenten tegen het coronavirus. Die ligt naast de snelweg A16 en heeft veel parkeerruimte.

Directeur Cees Vermeer van de GGD Zuid-Holland-Zuid noemt de nieuwe priklocatie 'goed nieuws'. "Met een beetje geluk kan iedereen van boven de tachtig zich daar laten vaccineren. We hopen binnenkort aan die leeftijdsgroep te beginnen en werken dan langzaam naar beneden."

Een uitdaging zit nog steeds in het aantal vaccins, zegt de GGD-directeur. "Dat blijven er minder dan we willen. We zouden in een hoger tempo kunnen inenten, maar die vaccins zijn er gewoon niet. We blijven hopen op een zilvervloot aan vaccins."

Tot die tijd worden alle vaccins die binnenkomen zo snel mogelijk 'weg geprikt'. Vermeer verwacht dat in het tweede kwartaal van dit jaar de leveringen echt op stoom komen.

Als mensen met een uitnodiging voor een vaccinatie niet in staat zijn naar een priklocatie te komen, kunnen ze contact opnemen met hun huisarts. Die komt dan in principe thuis om de vaccinatie toe te dienen.

Dordrecht heeft sinds januari al een priklocatie.