De Tweebosbuurt gaat tegen de vlakte, maar niet als het aan bewoner Mustapha ligt

In de portiek van Mustapha Eaisaouiyen (46) kom je veel gebarricadeerde deuren tegen. De schroeven in de platen zijn als nagels aan de doodskist. “Het lijkt wel als een gevangenis.” Rijnmondverslaggever Tenny Tenzer blijf een nacht slapen in de Tweebosbuurt om te ondervinden hoe is het om te wonen in een wijk waar de sloopkogel als een zwaard van Damocles boven de huizen hangt.

In de keuken pruttelt Tajine, Marokkaanse stoofpot. Mustapha proeft een beetje en zegt: "Dat smaakt goed”. Mustapha woont dertig jaar in de wijk en zet zich actief in voor zijn buren. Hij staat bewoners bij tijdens rechtszaken en organiseert online buurtbijeenkomsten.

Bekijk de reportage in de video hieronder



Maar binnenkort moet Mustapha, tegen eigen wil in, zijn huis verlaten. Want zijn wijk, de Tweebosbuurt, moet tegen vlakte door nieuwbouwplannen van de gemeente. De gemeente wil namelijk honderden sociale huurwoningen veranderen in grotere, duurdere woningen.

Meneer de Vries

Inspiratie voor zijn behulpzaamheid heeft hij van een man die zijn familie vroeger bijstond. “Meneer De Vries regelde alles voor ons, van belastingdienst tot problemen met de woningcorporatie. Ik zie het als een morele plicht om iets terug te doen.”

Schroef als 'nagel aan de doodskist' met Mustaha op de achtergrond



Na het eten praten we verder over verschillende zaken. Ook het onderwerp discriminatie komt langs. Mustapha vertelt over de vele keren dat hij werd geweigerd bij discotheken. Maar het meest gediscrimineerd voelt hij zich door woningcorporatie Vestia. “Mensen met een laag inkomen zijn niet meer welkom in deze buurt. Dat heeft mij het meest pijn gedaan.”

Dichtgetimmerde huizen

We staan vroeg op voor een wandeling door de straat. Op de Hilledijk staan voornamelijk huizen die zijn dichtgetimmerd. We komen buurman Ahmed Abdillahi tegen. Hij wil koste wat kost in de wijk blijven. “Ik wil niet naar de rand van de stad waar mobiliteitsarmoede is. Hier heb ik alles in de buurt. Het is mijn wijkje!”

Bewoner Abdel: 'Het is mijn wijkje!'



De bewoners en woningcorporatie Vestia staan maandag 8 februari bij het gerechtshof in Den Haag. De rechter gaat proberen om de partijen tot een schikking te laten komen over de ontbinding van de huurovereenkomsten. Als de partijen er niet uitkomen volgt in oktober een inhoudelijke zaak. En dat is opvallend, want de sloop staat gepland voor april.

Abdel en Mustapha lopen door de wijk



Mustapha is strijdbaar en positief: “We hebben gewonnen ongeacht de uitkomst. De strijd die we hebben geleverd is ook winst.”

Tenny Tenzer is sinds dit jaar verslaggever voor Rotterdam-Zuid. Om de mensen beter te leren kennen wil hij (met inachtneming van de coronamaatregelen) overnachten in de wijken om te kijken wat er speelt. Interesse? Mail dan naar tenny.tenzer@rijnmond.nl