Rotterdamse basisscholen heropenen volgende week deuren, met extra maatregelen

Alle basisscholen in Rotterdam en omgeving openen aanstaande maandag de deuren, maar iedere school krijgt de vrijheid om dit anders in te vullen. Vanuit Den Haag is een set aan harde eisen opgesteld, zoals niet door de klas lopen en gespreid pauze houden. Volgens de Rotterdamse schoolbestuurders wordt dat een hell of een job om uitgevoerd te krijgen. "Dat is aardig bedacht, maar het wordt ontdekken wat we voor elkaar kunnen krijgen", zegt schoolbestuurder Ton Groot Zwaaftink.

"Doe dat wat mogelijk is en ga niet het onmogelijke nastreven", vervolgt Groot Zwaaftink. Hij is voorzitter van FOKOR, het gezamenlijk overlegorgaan van alle Rotterdamse basisscholen. En dat zal betekenen dat niet alles in één keer vlekkeloos zal verlopen. "Soms zullen dingen dan ook niet lukken", zegt hij. "En dan doen we het even niet en gaan we kijken of we het later wel voor elkaar kunnen krijgen."

Veilig en verantwoord opengaan

Het allerbelangrijkste vindt hij veilig en verantwoord opengaan. En de heropening van de basisscholen wordt in Rotterdam dan ook een doorstart met maatwerk. Dat vergt overleg en afstemming met ouders, maar ook begrip van hun kant. "Niet alles zal meteen goed gaan en ik hoop dat ouders daar begrip voor hebben. Scholen doen hun best en leraren moeten daarin hun plekje vinden."

Op de Dominicus-school in Rotterdam-Noord is het nu nog rustig. Alleen kinderen in de noodopvang zitten achter een laptop met koptelefoon op. "Ik zit in een google-meet. Af en toe hoor ik de meester of andere kinderen iets vragen. Soms luister ik en dan ga ik weer verder werken", zegt de 10-jarige Levy. Hij zit samen met andere kinderen uit de noodopvang aan verschillende tafeltjes in de hal van de school. "Ik kan niet wachten tot volgende week maandag als we elkaar allemaal weer zien. Dat vind ik echt heel leuk, want ik mis ze eigenlijk wel een beetje", zegt Levy.

Even verderop zit zijn meester Milo in een leeg klaslokaal les te geven. "Het is nu heel vreemd. Er zijn een paar kinderen in de noodopvang hier in de hal en de rest zit thuis. Ik vind het heerlijk om al die gezellige koppies volgende week weer te zien", zegt meester Milo.

Waslijst aan vereisten

Den Haag heeft een waslijst aan vereisten en aanbevelingen gestuurd over hoe de scholen weer open moeten gaan. Voorbeelden zijn afstand houden, in mini-groepjes werken, niet door de klas lopen en verplicht mondkapjes dragen in groep 7 en 8. "Aardig bedacht, maar een hell of een job om uitgevoerd te krijgen", zegt schoolbestuurder Ton Groot Zwaaftink. Daarom kiezen ze in Rotterdam ook voor maatwerk om scholen zelf te laten bepalen wat haalbaar en werkbaar is.

Meester Milo van groep 6 vindt dat afstand houden in de klas een dingetje, maar ook best te doen. "Afstand is soms wel een beetje gek. Kinderen hebben vaak de neiging om juist dichtbij te komen. We zullen echt die afstand moeten gaan bewaren en ik denk dat dat wel gaat lukken", zegt een optimistische meester.

Hij heeft zelf geen twijfels om weer voor een volle klas te staan. "Dat mensen angstig zijn, kan ik begrijpen. Maar daar heb ik zelf geen last van. Het moet natuurlijk op een veilige manier, maar kom maar op", zegt hij.

Enthousiasme en twijfels

Volgens schoolbestuurder Groot Zwaaftink heerst er onder leerkrachten een groot enthousiasme, maar ook twijfel om weer met de groepen aan de slag te gaan. "Tuurlijk zijn er ook zorgen bij leerkrachten over volle klassen en twijfels over de eigen gezondheid of die van kwetsbare mensen in hun omgeving. Dat betekent dat maatwerk belangrijk is. En dat een leerkracht soms ook niet op school aan het werk gaat, maar vanuit huis. Dat vraagt creativiteit", zegt Groot Zwaaftink.

Als een kind positief test op het coronavirus, moet er een strak scenario in gang worden gezet. De hele klas met alle betrokkenen moet naar huis en in quarantaine. Na vijf dagen moeten ze zich laten testen. Den Haag zet in op sneltesten, maar de Rotterdamse schoolbesturen weten nog niet hoe dat eruit gaat zien.

"Ik denk dat daar nog een hele hoop werk is te verzetten. De sneltesten lijken nog niet klaar te zijn", zegt bestuurder Groot Zwaaftink. "Een besmetting op school is sowieso een grote ingreep. Niet alleen een hele groep moet naar huis, ook leerkrachten kunnen uitvallen en het onderwijs kan tijdelijk kan stilvallen."

'Maken er het beste van'

Maar als er besmettingen plaatsvinden op scholen, kijkt Meester Milo er nuchter tegenaan. "Ja, dan moeten we in quarantaine en kijken wat nog kan vanuit huis. Ik geloof in improviseren. Niet alleen ik, maar heel veel leraren gaan er het beste van maken."

Nu zitten 25 kinderen achter hun laptop en als de meester ze vraagt of ze zin hebben in volgende week, is het antwoord volmondig ja. "Ze missen het echt enorm en ik denk dat het goed is dat ze elkaar weer zien en niet alleen maar thuis zitten", zegt meester Milo van de Dominicus-school in Rotterdam-Noord