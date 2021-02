Filmfanaten thuis op zoek naar het IFFR-gevoel

Door corona kent het Internationale Filmfestival Rotterdam op zijn vijftigste verjaardag geen grootste opening en feesten. Filmfanaten moeten dus thuis op zoek naar het IFFR-gevoel. Één van die filmliefhebbers is Derk Stenvers. Hij heeft een manier gevonden waardoor hij toch in de sferen van het IFFR komt.

"Wat ik heb gedaan? Ik heb een thuisbioscoopje gemaakt', vertelt Derk met een glimlach. "Ik kan thuis ook popcorns maken. Nu ben ik bij vrienden op bezoek en heb ik mijn beamer meegenomen. We hebben geprobeerd er toch een beetje een bioscoop van te maken."



Drie jaar geleden werd Derk vrijwilliger bij het filmfestival. Samen met andere vrijwilligers bestiert hij de 'pressdesk'. Het gemis van collega's tijdens en rondom de vertoningen wil hij minder voelbaar te maken. "Ik probeer heel veel mensen van de afgelopen jaren te spreken die meegeholpen hebben. Vrijwilligers die elkaar het hele jaar niet spreken of zien app'en nu met elkaar."

Op het programma staat First Cow, een film van regisseur Kelly Reichardt. In de woonkamer van David en Ayla wordt aandachtig gekeken naar de film die Derk typeert als een trage film met mooie landschappen. "Dit is heel gezellig. Derk heeft een mooie film uitgekozen, maar het valt nooit tegen als hij wat uitkiest. Hij heeft ook zijn beamer mee dus dat is heel luxe", zegt David.

Plus en minpunten

Het thuiskijken heeft volgens het kleine publiek een paar pluspunten . "Het is wel relaxt", zegt Ayla. "Je kunt gewoon even opstaan en wat te eten en te drinken pakken. En zo'n groot scherm thuis is ook wel chill."

Eén van de aspecten van het IFFR die het meest gemist wordt zijn de feestjes die gedurende de week worden gehouden in Rotterdam. "Die missen we toch wel. We zijn er vaak geweest. Het zijn altijd goede feestjes in de Schouwburg."



Op die feestjes schijnt dan ook de liefde te ontluiken, onthult Derk. "Was jullie eerste zoen niet op een IFFR-feest?" vraagt Derk en biecht meteen op: "Trouwens, ik ben nu ook aan het daten met iemand die ik ken van het IFFR."

Ondanks het gemis van de feesten van het IFFR zijn er onderdelen van deze editie die volgens de drie filmliefhebbers wel mogen blijven. "Wat ik mooi vind, is dat er na afloop ook een chatbox is. Daar zitten dan toch een paar mensen na te praten. En je kan nu ook 72 uur lang die films on demand bekijken na de vertoning. Dat is super handig. Dat mag wel blijven."