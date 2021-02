Jeugdhonk opent deuren voor scholieren: 'De muren komen thuis op je af'

"Het is belangrijk dat ze er even uit zijn en weer kunnen opladen",zegt jongerenwerker Kim Schrijvers.

Bij het jeugdhonk zien ze de aanmeldingen in deze coronatijd flink toenemen. Voor kwetsbare jongeren zijn de tijden extra zwaar. "Als je ouders in een vechtscheiding zitten, krijg je daar nu alles van mee", zegt Kim. Er zijn volgens haar veel jongeren die momenteel niet lekker in hun vel zitten.

Donderdagochtend zit Sabine uit Rhoon haar lessen te volgen op een bank in de woonkamer van het centrum. Thuis is het te druk en kan ze zich niet concentreren. Voor de scholiere is het een uitkomst dat ze hier terecht kan. "Al ga ik liever naar school."

Eenzaamheid

Elise en Daphne zijn druk bezig met hun lessen Engels en Nederlands. Alleen thuis zitten zonder leeftijdsgenootjes is eenzaam en ongezellig, vertellen de meiden. De dames zijn blij dat ze nu op deze plek kunnen werken, zodat ze nog wat leeftijdsgenootjes kunnen ontmoeten. Al blijft het volgen van lessen op een tablet lastig. Ze kijken er naar uit dat de scholen weer open gaan. "Al is het maar voor één of twee dagen."



Er moet meer aandacht komen voor jongeren, vindt jongerenwerker Kim. "Vaak is de aandacht vooral negatief. Dan gaat het over rellen of feesten. Maar ook jongeren die kampen met eenzaamheid of problemen hebben met online onderwijs, verdienen het om gehoord te worden."

"Wij zijn er van overtuigd dat het loont als je naar mogelijkheden kijkt. Er is veel dat niet mag, maar wat kan er wel?! En hoe kunnen we jongeren ondersteunen die het thuis niet zo prettig hebben."

Nog plaats voor extra jongeren

De middelbare scholen blijven zeker tot 1 maart dicht. In BLOK1080 is het in die hele periode mogelijk voor kinderen uit Barendrecht e.o. om huiswerk te komen maken. "Tussendoor kunnen ze een theetje of een frisje drinken en een tosti eten."