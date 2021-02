Het weer van vandaag: de laatste zachte dag

Vandaag is er veel bewolking met weinig zon en zou er verspreid een lichte bui voor kunnen komen. Het wordt vanmiddag 10 graden en daarmee is het voorlopig de laatste zachte dag. Er staat slechts een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond en vannacht enkele opklaringen met kans op een lichte bui en kan het mistig worden. De wind waait zwak tot matig en komt uit het oosten.

Morgen is het bewolkt en in de loop van de middag begint het vanuit het zuiden te regenen. In de loop van de avond gaat de regen overal over in sneeuw. In de ochtend en begin van de middag is het 4 graden. In de namiddag en avond zet de temperatuur een daling in naar -1 graad aan het eind van de avond. De oostenwind neemt vanaf de middag toe tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig.

Koud winterweer

Overgang naar zeer koud winterweer! Op zondag veel sneeuw en een krachtige oostenwind waardoor de sneeuw kan verstuiven en er sneeuwduinen kunnen ontstaan. Volgende wek zien we af en toe de zon en kan er nog een sneeuwbui voorkomen. In de middag blijft het licht vriezen met maxima van -4 graden. In de nacht en ochtend matige vorst met minima tot rond -8 graden. Boven een sneeuwdek kan het sterk afkoelen, maar dat is ook afhankelijk van de opklaringen en de hoeveelheid wind.

Tussen 1 en 10 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,6 graden en de minimumtemperatuur 1,0 graden. Er valt gemiddeld 25,2 mm neerslag.