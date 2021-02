Alblasserdammer langer vast voor diefstal privégegevens GGD

De 23-jarige man uit Alblasserdam die verdacht wordt van het verkopen van persoonsgegevens uit de GGD-systemen blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met dertig dagen verlengd, meldt de rechtbank Midden-Nederland.

Een verdachte uit Heiloo blijft negentig dagen langer vastzitten. In totaal zijn er sinds eind januari vijf mannen aangehouden in deze zaak. De meest recente aanhouding is die van een 21-jarige Rotterdammer. Hij werd donderdag aangehouden. De politie kwam hem op het spoor door het lopende onderzoek naar de diefstal.



Gegevens te koop

De Alblasserdammer werd vorige week maandag aangehouden. Hij had via zijn werk op het callcenter van de GGD toegang tot privégegevens van mensen die een coronatest hadden aangevraagd en lieten doen.



Eerder werden al twee mannen uit Heiloo (22 en 23 jaar) en een 25-jarige man uit Amstelveen aangehouden. Justitie kwam de mannen op het spoor op aanwijzing van een journalist van RTL Nieuws. Op de chatdienst Telegram werden persoonsgegevens uit GGD-systemen te koop aangeboden. Ook gingen gegevens als BSN-nummers rond op Snapchat en Wickr.